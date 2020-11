"The Witcher": Geralts Behinderung wird in der Netflix-Serie vorkommen

Im Videospiel kommt die Behinderung nicht vor. Diese geht auf eine schwere Verletzung zurück, bei der am Ende des zweiten "The Witcher"-Romans "Zeit der Verachtung" der Ellbogen und der Oberschenkelknochen von Geralt zerschmettert werden. Obwohl die Knochen durch Magie wiederhergestellt werden, leidet Geralt danach an chronischen Schmerzen und Einschränkungen, die einer Behinderung gleichkommen. Die Verletzung sei daher, so MustangsArt, für den Charakter prägend, auch wenn sie magisch geheilt worden sei.

Das ist der gesamte Thread von MustangArt: