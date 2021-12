"With Love"-Trailer: Liebes-Wirren in Amazon-Prime-Rom-Com

Zu den weiteren DarstellerInnen zählen Desmond Chaim, Rome Flynn, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie und Benito Martinez.

Showrunnerin Gloria Calderón Kellett hat bereits als Ko-Produzentin der Kult-Serie "How I Met Your Mother" von sich reden gemacht und war auch für den Netflix-Reboot der Serie "One Day A Time" verantwortlich.

Die fünf "With Love"-Episoden werden in den USA noch zeitgerecht vor Weihnachten am 17. Dezember auf Amazon Prime erscheinen. Wann die Serie zu uns kommt, ist noch nicht bekannt.