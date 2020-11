Von dieser Rom-Com würde McConaughey eine Fortsetzung drehen

Bis 2010 dominierte Matthew McConaughey das Rom-Com-Universum und spielte in beliebten Filmen wie "Wedding Planner“ und "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen“ mit. Im selben Jahr ließ er das Genre jedoch hinter sich und blickte nie wieder zurück – auch nicht, als ihm ein Gehaltsscheck in der Höhe von 14,5 Millionen Dollar angeboten wurde.

"Das habe ich nie bereut", sagte der Darsteller in einem Interview mit "E! online". Er habe das Angebot während einer zweijährigen Pause vom Rom-Com-Geschäft abgelehnt.