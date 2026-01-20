In weniger als fünf Monaten startet in Kanada, Mexiko und den USA die 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich jetzt auf die Verteilung der Gruppenspiele geeinigt. Fans der Deutschen Fußballnationalmannschaft können die erste Partie ihres Teams am Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 19:00 Uhr gegen WM-Neuling Curaçao im Ersten erleben. Auch das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador am Donnerstag, 25. Juni, zeigt die ARD um 22:00 Uhr.

ZDF überträgt Eröffnungsspiel und Finale Die zweite Partie der Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste ist indes am Samstag, dem 20. Juni, um 22:00 Uhr im ZDF zu sehen. Daneben überträgt der Mainzer Sender auch das Eröffnungsspiel des Turniers zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Diese Partie läuft am Donnerstag, dem 11. Juni, um 21:00 Uhr. Das Erste startet einen Tag später, am Freitag, dem 12. Juni, um 21:00 Uhr in die Fußball-WM. Hier wird das erste Spiel des zweiten Co-Gastgebers Kanada übertragen. Das Team wird möglicherweise gegen Italien antreten.

So sehen Fans der Deutschen Nationalmannschaft die Spiele bis zum Finale Sollte die deutsche Elf die Vorrunde überstehen, wird das neue Sechzehntel- sowie das Viertelfinale im ZDF zu sehen sein. Das Erste überträgt derweil mögliche Spiele des deutschen Teams im Achtel- und Halbfinale. Das WM-Finale ist dann am 19. Juli um 21:00 Uhr live im ZDF zu sehen. Insgesamt übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live - und bieten "eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD", heißt es in einer Mitteilung. Alle 104 Spiele des Turniers sind bei MagentaTV zu sehen.

Mammut-WM 2026 Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet von 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals richten drei Länder gemeinsam das Turnier aus. Die Zahl der Mannschaften wurde von zuletzt 32 auf 48 erhöht. Statt 64 Partien wie bei der letzten WM in Katar werden somit diesmal 104 Spiele ausgetragen. Neu ist auch ein Sechzehntelfinale mit 32 Teams als erste K.o.-Runde nach der Gruppenphase.