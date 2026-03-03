In der Nacht auf den 16. März 2026 steigt in Los Angeles die 98. Ausgabe der Academy Awards. Wer sich gebührend auf die Nacht der Nächte vorbereiten will, hat auch in diesem Jahr wieder zehn Werke zur Auswahl, die allesamt in der Königskategorie "Bester Film" nominiert sind. Aber wo gibt es "One Battle After Another", "Marty Supreme" und Co. überhaupt zu sehen?

"One Battle After Another" Mit "One Battle After Another" haben Regisseur Paul Thomas Anderson und Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio eine bissige wie unterhaltsame Gesellschaftssatire abgeliefert, die recht deutlich das politische Klima in den USA unter Donald Trump kritisiert. Mit 13 Oscars geht der Streifen als einer der größten Favoriten ins Rennen, zu sehen gibt es "One Battle After Another" seit einiger Zeit beim neu in Österreich und Deutschland verfügbaren Streamingdienst HBO Max.

"Blood & Sinners" Apropos Favoriten: Noch nie hat ein Film so viele Nominierungen wie "Blood & Sinners", Ryan Cooglers Mix aus Horrorstreifen und Historienstück, eingeheimst. Unter den 16 Chancen auf einen Goldjungen darf natürlich nicht die Kategorie "Bester Film" fehlen. Wer ein Sky- beziehungsweise Wow-Abo sein Eigen nennt, kann Michael B. Jordan in einer Doppelrolle und im Clinch mit fiesen Blutsaugern per Flatrate streamen. Auf allen anderen gängigen Services ist die Oscar-Sensation per Leihe oder Kauf verfügbar.

"Frankenstein" Exklusiv bei Netflix findet sich derweil Guillermo del Toros Version von Mary Shelleys weltberühmter "Frankenstein"-Geschichte. Mit neun Nominierungen ist auch die Neuauflage über den titelgebenden Wissenschaftler mit Gottkomplex, dargestellt von Oscar Isaac, sowie dessen tragische Schöpfung (Jacob Elordi), einer der potenziellen Abräumer der Oscarverleihung.

"Train Dreams" Noch einen nominierten Film können Abonnenten von Netflix streamen: Das Drama "Train Dreams" mit Joel Edgerton und Felicity Jones handelt von einem einfachen Holzfäller im Amerika des 20. Jahrhunderts. Ein Triumph von Clint Bentleys Film in der wichtigsten Oscar-Kategorie würde einer Sensation gleichkommen - aber man weiß ja nie.

"F1" Im Fall des Rennfahrerdramas "F1" mit Brad Pitt kam sogar die Nominierung für "Bester Film" einer handfesten Überraschung gleich. Wer Joseph Kosinskis zweieinhalb Stunden langen Adrenalinschub im Heimkino sehen will, findet "F1" im Sortiment von Apple TV oder zum Kauf erhältlich bei den meisten anderen Anbietern.

"Bugonia" Noch bei keinem Streamingdienst befindet sich "Bugonia" mit Jesse Plemons und Emma Stone im Flatrate-Sortiment. Giorgos Lanthimos' schräge Mischung aus Mystery, Science Fiction und Komödie, mit der er Verschwörungstheoretiker aufs Korn nimmt, ist aber bei allen gängigen Anbietern zum Kauf oder zur Leihe verfügbar.

"The Secret Agent" Erst kurz vor der Oscarverleihung, ab dem 12. März, gibt es den Spionagethriller "The Secret Agent" per Leihe oder Kauf, etwa bei Prime Video, im Heimkino zu sehen. Sehr vereinzelt kann der Film mit Wagner Moura in der Hauptrolle derzeit aber auch noch in Kinos gesehen werden.

"Sentimental Value" Im Fall des Familiendramas "Sentimental Value" sind die Optionen vor den Academy Awards sogar noch limitierter. Der On-Demand-Release ist erst für den 5. April und damit mehrere Wochen nach der Oscarvergabe geplant. Wer den Streifen mit dem ebenfalls nominierten Stellan Skarsgård davor sehen will, muss sich noch eine Karte für die vereinzelten Kinovorführungen sichern.

"Hamnet" Selbiges gilt für das Shakespeare-Drama "Hamnet" mit Paul Mescal und Jessie Buckley. Hierzu steht die Veröffentlichung als On-Demand-Option noch gar nicht fest, vor den Oscars wird sie damit aber definitiv nicht mehr stattfinden. Da der Film aber erst Ende Januar in die deutschen Kinos kam, gibt es derzeit noch einige Möglichkeiten, das herausragend stark gespielte Werk auf der großen Leinwand zu sehen.

"Marty Supreme" Definitiv ausschließlich im Kino kann Timothée Chalamet als Tischtennis-Großmaul in "Marty Supreme" betrachtet werden. Der Film, der als einer der Favoriten in der Königsdisziplin gilt, kam in den USA bereits im vergangenen Jahr heraus, hierzulande startete der Streifen erst am 26. Februar und damit nur rund drei Wochen vor der Oscarverleihung. Wie "Frankenstein" und "Sentimental Value" kann Josh Safdies ungewöhnliches Sportlerdrama neun Nominierungen vorweisen.