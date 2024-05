Der Familien-Hit "Wonka" zeigt Timothée Chalamet ("Dune: Part Two") als aufstrebender Schokoladen-Magier, dem ein mächtiges Schoko-Kartell in die Quere kommt. Das zuckerlbunte Abenteuer sorgte weltweit für volle Kinos und ist am 24. Mai auf Sky Cinema Premiere zu sehen.