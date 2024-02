Worum geht's in "Woodwalkers"?

Die Geschichte handelt von Carag (Emile Cherif), einem Jungen mit der Fähigkeit des Gestaltwandels: Er kann sich in einen Menschen oder in einen Berglöwen verwandeln. Als Kleinkind war er mit seiner Familie in der Wildnis unterwegs, doch nach der Trennung seines Rudels musste er eine neue Bleibe finden. Auf seiner Suche stößt Carag auf das Clearwater High Internat, wo Woodwalker wie er zur Schule gehen können. Dort angekommen, fühlt er sich zum ersten Mal in seinem Leben wohl. Rothörnchen Holly (Lilli Falk) und das Bison Brandon (Johan von Ehrlich) stehen ihm zur Seite.