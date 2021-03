Die 10 besten Serien nach Buchvorlage

The Handmaid's Tale – Der Report der Magd

Der gleichnamige und 1985 erschienene Roman von Margaret Atwood gilt mittlerweile als Klassiker und wird unter Expert*innen gar mit Orson Welles Jahrhundert-Werk "1984" verglichen. Die dystopische Zukunft in "The Handmaid's Tale", in der Frauen keinerlei Rechte mehr besitzen und teils als Dienstmägde versklavt und missbraucht werden, um die international niedrige Geburtenrate wieder auszugleichen, wies nicht nur bei Erscheinen des Buches erschreckende Parallelen sowie beunruhigende hypothetische Fragen zur damaligen Gegenwart auf, sondern überzeugt auch heute mit immer noch gültiger Sozialkritik und einem überzeichnetem Sittenbild der patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben.

Sowohl im Roman als auch in der (mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten) Serie ist June alias Desfred die Protagonistin, die uns gewährt, an ihren intimen Gedanken teilzuhaben. Da und dort ist es eine Geschichte des Feminismus, aber auch der Selbstfindung und politischer sowie gläubiger Hörigkeit, die erzählt wird. Die Serie geht allerdings im Vergleich zum Buch mehr ins Detail und setzt stärker auf Action, auch werden andere Figuren mehr in den Mittelpunkt gestellt. Besonders das Ehepaar Waterford befindet sich in der Serie im permanenten Spannungsfeld zwischen Freund und Feind, während sie im Buch klar als Antagonist*innen gezeichnet werden. In welchem Jahr die Handlung spielt, wird weder in der Serie noch im Roman bewusst nicht erläutert.

