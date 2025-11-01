Nach mehreren gescheiterten Anläufen auf internationalen Filmmärkten außerhalb der USA hat Woody Allen (89) nun offenbar einen neuen Drehort für sein nächstes Projekt gefunden: Madrid . Die Regionalregierung der spanischen Hauptstadt unterstützt den 89-jährigen Regisseur mit 1,5 Millionen Euro, wie die spanische Zeitung "El País" berichtet . Produziert wird der Film über Allens Produktionsfirma Gravier Production zusammen mit der spanischen Firma Wanda Vision.

Madrid muss im Titel erscheinen

Die Finanzierungsvereinbarung enthält demnach aber mehrere ungewöhnliche Klauseln: So müsse Madrid im Filmtitel vorkommen. Das Geld werde zudem in drei Raten ausgezahlt, wobei ein Teil erst nach der Weltpremiere des Films auf einem großen Festival wie etwa der Berlinale fließen soll. Der Arbeitstitel lautet "Wasp 2026" - eine Abkürzung für "Woody Allen Summer Project". Im Vertrag wird die Investition als "Sponsoring der Werbekampagne" für den Film beschrieben.

In dem Dokument heißt es laut "El País", Woody Allen sei "einer der vielseitigsten zeitgenössischen Künstler der Filmszene". Die Werbung für Reiseziele durch Filme sei "ein Branding-Instrument in der gesamten Geschichte des Kinos" gewesen. Allen ist kein Unbekannter in Spanien: 2008 drehte er in Barcelona seinen Oscar-prämierten Film "Vicky Cristina Barcelona" mit Javier Bardem und Penélope Cruz - damals hatte er ebenfalls 1,5 Millionen Euro von der regionalen Förderung erhalten.