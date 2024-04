Woody Allen spricht schon länger über Karriereende

"Ein Glücksfall", der 50. Film des Regisseurs, feierte bei den Filmfestspielen von Venedig im Jahr 2023 seine Premiere. Auch damals äußerte sich Woody Allen, der angesichts der schweren Vorwürfe, die seine Adoptivtochter Dylan Farrow (38) nach wie vor gegen ihn erhebt, zu den umstrittensten Gästen der Veranstaltung zählte, bereits sehr ähnlich über ein mögliches Karriereende.

Der Film kam in den USA Anfang April in die Kinos. "Es ist mir egal, ob ich hierzulande vertrieben werde oder nicht", sagte Allen nun zu "Air Mail". Wenn er es einmal geschafft habe, verfolge er es nicht mehr. "Das ganze Geschäft hat sich verändert, und das nicht auf eine ansprechende Weise. Die ganze Romantik des Filmemachens ist verschwunden."

Die Karriere des Regisseurs von erfolgreichen Filmen wie "Hannah und ihre Schwestern" oder "Midnight in Paris" litt in den vergangenen Jahren unter den Vorwürfen seiner Adoptivtochter Dylan Farrow. 2021 erschien die HBO-Doku "Allen v. Farrow", in der die Missbrauchsvorwürfe thematisiert werden. Der Regisseur hat die Anschuldigungen stets bestritten. Mehrere Behörden hätten die Vorwürfe in den 1990er untersucht und damals festgestellt, dass kein Missbrauch stattgefunden habe.