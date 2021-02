"Allen vs. Farrow": Erster Trailer zur HBO-Doku

Mia Farrow gegen Woody Allen

Die Trennung von Farrow und Allen wurde damit losgetreten, dass Allen eine Beziehung mit Farrows Adoptiv-Tochter Soon-Yi Previn anfing. Previn und Allen sind seit 1997 verheiratet und haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder. Die wieder an die Öffentlichkeit getretenen Missbrauchsvorwürfe hatten diesmal auch Konsequenzen für die Karriere von Allen. Amazon brachte seinen neusten Film "A Rainy Day in New York" nicht in die Kinos, wodurch 2018 das erste Jahr seit 1981 war, in dem der Regisseur keinen Film veröffentlichte. Allen klagte Amazon daraufhin auf 68 Millionen Dollar.

Hinter der HBO-Doku stehen die investigativen Filmschaffenden Kirby Dick, Amy Ziering und Amy Herdy. Wie im Trailer zu sehen ist, greift das Trio auf exklusive Privataufnahmen der Familie zurück und versucht mit unveröffentlichten Tonaufzeichnungen, neue Aspekte des Falls zu beleuchten.

Die Familienkonstellation von Allen und Farrow ist äußerst kompliziert und es scheint schon lange überfällig zu sein, die Vorwürfe genauer unter die Lupe zu nehmen. Man kann nur hoffen, dass die vierteilige Doku-Serie, die am 21. Februar auf HBO erscheinen wird, zur Wahrheitsfindung beitragen kann.