Barack Obama hat einen Wunschdarsteller für ein Biopic über sich selbst

Es wird sich kaum vermeiden lassen, dass in absehbarer Zeit ein Film über das Leben des 59-jährigen Ex-US-Präsidenten Barack Obama gedreht wird. Wenn hier jemand Mitspracherecht über die Besetzung haben sollte, dann doch wohl der Betreffende selbst.

In einem langen Interview auf Complex’s 360 With Speedy Morman äußerte sich nun Obama zu diesem Thema und führt tatsächlich einen Namen an. Wem traut er also die Verkörperung seiner eigenen Rolle zu? Die Antwort wird viele überraschen, denn es ist kein professioneller Schauspieler, sondern ein Musiker: der kanadische Rapper Drake.

Zumindest ist Drake schon vor Filmkameras gestanden, abgesehen von seinen Video-Clips. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gastauftritte in Fernsehserien und in einem "Ice Age"-Film, in dem er sogar der Figur Ethan seine Stimme geliehen hat.