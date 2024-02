Hollywood nominierte Drehbücher: "Barbie" und "Oppenheimer" im Rennen

Auch "Air" und "May December" nominiert

In der Kategorie Original-Drehbuch wetteifern mit "Barbie" die Drehbücher für die Filme "Air - Der große Wurf", "The Holdovers", "May December" und "Past Lives". Um den Preis für das beste adaptierte Drehbuch konkurrieren mit "Oppenheimer" die Filmvorlagen von "American Fiction", "Are You There God? It's Me, Margaret", "Killers of the Flower Moon" und "Nyad".