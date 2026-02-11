Derzeit sorgt die Neuverfilmung des Literaturklassikers "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi in unseren Kinos für sinnliche Momente. Der Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell wird garantiert eine neue Generation von Fans begeistern. Und wer die Original-Schauplätze in West Yorkshire liebgewonnen hat, kann nun via Airbnb direkt in die Welt des Films eintauchen.

Ein verführerisches Angebot für Paare ermöglicht Übernachtungen in Cathy Earnshaws Schlafzimmer im Herrenhaus Thrushcross Grange, im Herzen von Brontë Country, wo ein Großteil des Films gedreht wurde. Die Gäste dürfen sich ein außergewöhnliches Erlebnis freuen, das sich an der düster-romantischen Geschichte des Films orientiert, darunter ein intimes Listening-Erlebnis des Soundtracks mit Musik von Charli xcx sowie ein Ausritt über die Moorlandschaften. Hier sind alle näheren Infos dazu.