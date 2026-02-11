“Wuthering Heights”: Übernachtung in Cathys Schlafzimmer möglich
Derzeit sorgt die Neuverfilmung des Literaturklassikers "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi in unseren Kinos für sinnliche Momente. Der Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell wird garantiert eine neue Generation von Fans begeistern. Und wer die Original-Schauplätze in West Yorkshire liebgewonnen hat, kann nun via Airbnb direkt in die Welt des Films eintauchen.
Ein verführerisches Angebot für Paare ermöglicht Übernachtungen in Cathy Earnshaws Schlafzimmer im Herrenhaus Thrushcross Grange, im Herzen von Brontë Country, wo ein Großteil des Films gedreht wurde. Die Gäste dürfen sich ein außergewöhnliches Erlebnis freuen, das sich an der düster-romantischen Geschichte des Films orientiert, darunter ein intimes Listening-Erlebnis des Soundtracks mit Musik von Charli xcx sowie ein Ausritt über die Moorlandschaften. Hier sind alle näheren Infos dazu.
Dieses Programm erwartet die Gäste in West Yorkshire
Die Gäste erwartet ein sorgfältig zusammengestelltes Programm, das von der Welt von "Wuthering Heights – Sturmhöhe" inspiriert ist und filmische Romantik mit den Landschaften, der Kultur und dem Erbe von West Yorkshire verbindet:
- Ausritt durch die Moorlandschaft: Gäste können die windgepeitschten Landschaften erkunden, die Brontë zu ihrer zeitlosen Erzählung inspiriert haben.
- Yorkshire Afternoon Tea: eine traditionelle Spezialität der Region.
- Ein von Thrushcross Grange inspirierter Abend: ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein, das die Eleganz und Atmosphäre der filmischen Darstellung von Thrushcross Grange widerspiegelt.
- Ein Fest für die Ohren mit „Wuthering Heights“ von Charli xcx: Gäste erleben eine private Album-Präsentation mit den Songs, die speziell für den Film geschrieben wurden.
- Übernachtung in Cathys Schlafzimmer: Gäste tauchen in Fennells filmische Interpretation ein.
- Frühstück mit Eiern und Toast: ein unkonventionelles Frühstück und einem Easter Egg aus dem Film – außen sanft, innen feurig.
- Besuch im Brontë Parsonage Museum: Gäste erkunden das Haus der Brontë-Schwestern und entdecken ihr literarisches Erbe.
So läuft die Airbnb-Buchung ab
Die Buchung öffnet am 20. Februar 2026 unter diesem Airbnb-Link. Die Aufenthalte finden zwischen dem 27. Februar und dem 4. März statt und werden vollständig kostenfrei angeboten.
Anfragen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Drei Paare werden für die Teilnahme an den verschiedenen Tagen ausgewählt. Der Aufenthalt ist für bis zu zwei Gäste für drei Nächte konzipiert und beinhaltet Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die Anreise ist nicht inbegriffen.