Nach dem riesigen Erfolg der dritten Staffel hat Paramount+ offiziell Staffel 4 der mehrfach preisgekrönten Showtime-Originalserie "Yellowjackets" bestätigt. Kein Wunder: Das Staffelfinale im April 2025 war die am häufigsten gestreamte Episode der gesamten Serie und auch auf Social Media verzeichnete die dritte Staffel so viele Interaktionen wie nie zuvor.

Kulturelles Kraftpaket

"Yellowjackets", entwickelt von Ashley Lyle und Bart Nickerson ("Narcos"), erzählt die Geschichte eines talentierten Highschool-Fußballteams, das nach einem Flugzeugabsturz in der abgelegenen Wildnis ums Überleben kämpft. Die Serie wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart und zeigt nicht nur die Entwicklung der Überlebenden zu rivalisierenden Gruppen, sondern auch, wie ihre tief vergrabenen Traumata sie bis ins Erwachsenenalter verfolgen.

"Yellowjacketshat sich zu einem kulturellen Kraftpaket entwickelt – und mit Staffel drei alle bisherigen Rekorde gebrochen", so Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global und Präsident von SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, in einer Presseaussendung. "Ashley und Bart haben mit dieser Serie etwas Einzigartiges geschaffen – eine perfekte Mischung aus psychologischem Horror, Survival-Thriller und Coming-of-Age-Drama, die das Publikum weltweit in ihren Bann zieht."