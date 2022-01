Shauna ist eine "echte Frau"

Im Interview deutet Lynskey an, dass die Kritik an ihrem Körper weniger aus eitlen Gründen schmerzte, sondern eher, weil sie der Rolle der Shauna grundlegend widerspricht. Diese solle nämlich wie "eine echte Frau" aussehen, so die Schauspielerin – eine Darstellung, die in Hollywood immer noch zu viel zu selten zu sehen ist.

"Es war mir wirklich wichtig für [Shauna], meinen Körper nie zu kommentieren, mich nicht in ein Kleid stecken zu lassen und zu sagen: 'Ich wünschte, ich würde ein bisschen besser aussehen'", so Lynskey selbstbewusst. "Ich fand es wichtig, dass diese Figur mit sich selbst im Reinen ist, sexuell ist und nicht über dieses Thema nachdenkt oder spricht. Weil ich möchte, dass Frauen sie sehen und sagen können: 'Wow, sie sieht aus wie ich und niemand sagt, dass sie die Dicke ist.'"

Wir meinen: Bravo – und ein weiterer Beweis dafür, dass "Yellowjackets" schon jetzt zu den größten Serienhighlights des Jahres gehört!



"Yellowjackets" ist auf Sky zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie.

