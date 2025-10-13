Rund fünf Jahre nach Veröffentlichung der ersten Folgen werden die Stars von "Yellowjackets" im kommenden Jahr ein letztes Mal für die Serie vor den Kameras stehen. Die beim Streamingdienst Paramount+ abrufbare Serie soll mit der geplanten vierten Staffel zu Ende gehen. Das haben Ashley Lyle und Bart Nickerson, die Köpfe hinter "Yellowjackets", angekündigt.

"Wir können es kaum erwarten, das letzte Kapitel mit euch zu teilen"

"Nach drei unglaublichen Staffeln und reiflicher Überlegung freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir die Geschichte der Yellowjackets in dieser vierten und letzten Staffel zu ihrem verdrehten Abschluss bringen werden", schreiben sie bei Instagram. Das Duo habe demnach stets gewusst, dass die Geschichte ihnen sagen würde, wann sie abgeschlossen werden wolle - und die beiden glaubten, dass es ihre Verantwortung sei, darauf auch zu hören.

In dem Statement nennen sie die Geschichte rund um eine in der Wildnis abgestürzte Gruppe von Schülerinnen "emotional, wild und zutiefst menschlich". Die Story - die auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt - zu erzählen, sei für Lyle und Nickerson "eine zutiefst bedeutsame Erfahrung und eine wahre Ehre". Den Schauspielerinnen und Schauspielern, der Crew, den Autoren und natürlich auch den Fans seien sie zutiefst dankbar. Die beiden beenden den Beitrag mit einer Anspielung auf Dinge, die in der Serie passieren: "Wir können es kaum erwarten, das letzte Kapitel mit euch zu teilen und hoffen, dass ihr es... köstlich findet."