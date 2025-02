Yerin Ha (27) übernimmt in Staffel 4 der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" die neue Hauptrolle der Sophie Baek. Zusammen mit dem Benedict-Darsteller Luke Thompson (36) bildet sie das im Fokus stehende Liebespaar. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" gab die australische Schauspielerin ein paar Einblicke in die Dreharbeiten und hatte dabei vor allem ein dickes Lob für ihre Vorgängerinnen parat.

Co-Stars boten Ratschläge an Ha betonte, dass die ehemaligen Hauptdarstellerinnen Simone Ashley (29) und Nicola Coughlan (38) am Set "nett" und "unterstützend" gewesen seien. "Sie sind so süß", schwärmte sie in dem Interview am Rande eines Fan-Events in London. Sie hatten ihr gesagt, dass sie sich jederzeit melden könne, wenn sie Ratschläge benötige. Zudem haben sie ihr gesagt: "Aber hab keine Angst. Die Fans sind großartig." Die Schauspielerin betonte aber auch, dass sie ihren eigenen Weg gehen möchte. "Ich wollte diese Reise einfach selbst erleben und sie irgendwie selbst herausfinden." Luke Thompson sagte gegenüber "People", dass er und Yerin Ha bereits eine "Bindung" aufgebaut hätten. "Wir arbeiten so gut zusammen", bestätigte die Schauspielerin. "Luke ist einfach so offen und ich würde gerne glauben, dass ich ihm gegenüber auch ziemlich offen bin. Und wir versuchen, uns auf die Geschichte zu konzentrieren und uns wirklich so zu akzeptieren, wie wir sind, sowohl charakterlich als auch als Menschen."

Vierte Staffel soll erst 2026 kommen Die vierte Staffel der Serie, die jeweils die Liebesgeschichte eines Sprösslings der Familie Bridgerton in dem Mittelpunkt stellt, wird voraussichtlich erst 2026 bei Netflix laufen. Die Dreharbeiten sollen noch bis April 2025 dauern. Bei der Veranstaltung "Bridgerton Season of Love Fan Celebration" wurde am 14. Februar zur Freude der Fans verkündet, dass Simone Ashley und Jonathan Bailey (36) in ihren Rollen als Kathani "Kate" Sharma und Anthony Bridgerton auch in den neuen Folgen zu sehen sind - samt Baby. Um die Liebesgeschichte des Paares drehte sich die zweite Staffel. Auch das Paar aus der dritten Staffel - Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton, 32) - soll weiterhin dabei sein.