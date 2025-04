100.000 € Preisgeld für das Beantworten einer Ja- oder Nein-Frage – das winkt einem der insgesamt 160 Kandidaten von "Yes or No Games" , einer einmaligen Game Show , die mit einem innovativen Technologie-Mix wird.

Das ist das Spielprinzip von "Yes or No Games"

Im Set von "Yes or No Games" wetteifern die Kandidaten im "Magic Cube" um das Preisgeld. Der Cube besteht aus 4 Meter hohen LED-Wänden, die die 12x12 Meter große virtuelle Spielfläche für Teilnehmende und Zuschauer in virtuelle Welten verwandeln. In Spielwelten wie "Mond", "Blutbahn" oder "Altes Rom" – allesamt durch eine einzigartige Kombination aus Augmented und Virtual Reality erzeugt – müssen die Kandidaten Rätsel lösen und Aufgaben meistern, um Hinweise für die entscheidende Frage zu sammeln. Steven Gätjen leitet durch die Spiele und stellt am Ende jeder Runde eine Frage, die nur mit "Yes or No" zu beantworten ist.