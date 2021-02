Yesflix: Das christliche Netflix ohne Sex und Gewalt

B-Movies

Den Großteil der Serien und Filme bei Yesflix kennt man nicht. Es gibt zahlreiche Filme, die wie bekannte Filme klingen, aber vollkommen anders sind. "High School Musical“ wird hier zu "Sunday School Musical“, wo eine Gruppe TeenagerInnen versucht, die in finanzielle Not geratene Kirche zu retten. Sie treten bei einem Gesangs- und Tanzwettbewerb an, bei dem sie jedoch aus Nächstenliebe beschließen, sich mit ihren Konkurrenten zu verbünden und gemeinsam das Gotteshaus zu retten. Amen.

Statt "König der Löwen“ findet man auf Yesflix "Das vergessene Königreich der Löwen“. Hier reist Samar mit seinem Freund Tusha ins Weltall, um das Königreich der Löwen zu retten. Die Animationen erinnern dabei an Computer-Spiele aus den frühen Nuller-Jahren und die Synchron-Stimmen an ein Krippenspiel von VolksschülerInnen. Filmen sei es erlaubt, die Grenzen der Realität zu durchbrechen, aber hier geht das Ganze dann doch etwas zu weit.

Bei genauerem Hinsehen entdeckt man auf der Plattform auch starbesetzte Filme. In "Running Wild – Der Preis der Freiheit“ nimmt Sharon Stone Straftäter bei sich auf und versorgt mit ihnen abgemagerte Wildpferde – klingt nicht gerade nach "Basic Instinct". Die 19-jährige Anne Hathaway ist in "The Other Side of Heaven“ zu sehen und Andy Garcia in “Open Road”, wobei beide Filme nicht gerade einen Meilenstein in der Karriere der Stars darstellen.