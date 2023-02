Treue am wichtigsten

Der Grund hört auf den Namen Domino Kirke-Badgley und ist seit 2018 die glückliche Ehefrau des Serien-Stars. Damit das auch so bleibt und weil Treue einen sehr hohen Stellenwert für ihn hat, bat Badgley Showrunnerin Sera Gamble um weniger Sexszenen.

"Treue in jeder Beziehung, besonders in meiner Ehe, ist sie mir wichtig. Es ist einfach ein Punkt erreicht, an dem ich das nicht mehr tun möchte", so der Schauspieler in seinem Podcast "Podcrushed". Gamble habe auf seine Bitte nach den ersten Folgen der neuen Staffel, weniger Sexszenen zu drehen, aber sehr verständnisvoll reagiert und eine "phänomenale" Lösung dafür gefunden, betont Badgley.

Wie diese aussieht, werden wir ab dem 9. März sehen, wenn der zweite Teil der vierten Staffel auf Netflix startet ...



Die vierte Staffel von "You" ist aktuell auf Netflix zu sehen.