"You" Staffel 3: Warum Natalie für eine Überraschung sorgt

Überraschungseffekt

In der ersten Folge wird den Fans von "You" klar, dass Joe sich in die Nachbarin Natalie verguckt hat. Nach einem Flirt kommt ihm seine Ehefrau Love jedoch auf die Schliche – und wer es sich mit Love verscherzt, der muss sterben, wie wir seit der zweiten Staffel wissen. So ist es kaum überraschend, dass Love schnellen Prozess macht und Natalie in ihrer neuen Bäckerei tötet.

"Man muss Dinge immer wieder verändern. Ich sage das jetzt und mein zukünftiges Ich wird ziemlich sauer sein, dass ich das laut gesagt habe: Mit einer Serie wie dieser, wo die erste Staffel einfach Spaß gemacht hat und mit einem Twist die Buchvorlage von Caroline (Kepnes, Anmerkung) geändert hat, mussten wir schon in der zweiten Staffel beweisen, dass wir immer noch fähig sind, euch zu überraschen", so Gamble.

Deshalb hätten sie mit mehreren Plottwists in der zweiten Staffel versucht, die Spannung aufrecht zu erhalten. So stellten sie sich am Anfang der Produktion der dritten Staffel die Frage, was wohl das Publikum erwarten würde – um genau das nicht zu tun.