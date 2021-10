Kommen Joe und Marianne zusammen?

Obwohl Joe Goldberg (Penn Badgley) und Love Quinn (Victoria Pedretti) so viele Gemeinsamkeiten hatten, hat es mit ihrer kleinen Familie nicht funktioniert. Nachdem Love eifersüchtig auf Joes Chefin Marianne (Tati Gabrielle) war – und ihre Befürchtungen sich als wahr herausstellten, – wollte sie Joe umbringen.

Doch wie Fans aus den bisherigen Staffel bereits wissen, ist Joe nicht so einfach zu überwältigen und so kommt es, dass Joe Love mit einer Giftpflanze vergiftet und sie in einem brennenden Haus zurücklässt. Am Ende der dritten Staffel erklärt Joe in Paris, dass er in Marianne die große Liebe seines Lebens sieht und alles daran setzen werde, sie zurückzuerobern.