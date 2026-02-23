Die Reportagereihe "37°" fragt: Welches Liebesleben macht wirklich glücklich? Die drei Folgen von "Young Sex – Wie liebt die Gen Z?" wollen darauf Antworten geben. Sechs unterschiedliche junge Menschen lassen sich auf ein Experiment ein: Sie treffen sich in einer Hamburger Bar und sprechen offen über Sex und ihre Art zu lieben.

Defne, Yaz, Nine, Emma, Jo und Nico – sie alle leben Liebe und Sexualität sehr verschieden: von Polyamorie über Monogamie bis hin zu gar keinem Sex. In einer Generation, in der alles möglich scheint, prallen ihre Überzeugungen aufeinander.