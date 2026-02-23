"Young Sex – Wie liebt die Gen Z?": Intime Einblicke
Die Reportagereihe "37°" fragt: Welches Liebesleben macht wirklich glücklich? Die drei Folgen von "Young Sex – Wie liebt die Gen Z?" wollen darauf Antworten geben. Sechs unterschiedliche junge Menschen lassen sich auf ein Experiment ein: Sie treffen sich in einer Hamburger Bar und sprechen offen über Sex und ihre Art zu lieben.
Defne, Yaz, Nine, Emma, Jo und Nico – sie alle leben Liebe und Sexualität sehr verschieden: von Polyamorie über Monogamie bis hin zu gar keinem Sex. In einer Generation, in der alles möglich scheint, prallen ihre Überzeugungen aufeinander.
Intime Reportagen
Drei Tage lang setzen sie sich mit ihrer Lust, ihrer Scham, mit ihren Fantasien und Ängsten sowie gesellschaftlichen Normen auseinander und verhandeln eine der ganz großen Fragen: Welches Liebesleben macht wirklich glücklich?
In "Young Sex – Wie liebt die Gen Z?" von Autorin Julia Knopp und Autor Ferdinand Stöckel wird gelacht, geweint und vor allem heiß und konstruktiv diskutiert wird. Intime Reportagen aus dem Leben der Protagonistinnen und Protagonisten ergänzen das Bild, das sich beim Blind Date formt. Das Format ist nicht nur ein Porträt der sechs Menschen, sondern lädt auch die Zuschauenden ein, ihr eigenes Liebes- und Beziehungsleben mit neugierigem Blick zu betrachten.
Wann sind die Folgen von "Young Sex – Wie liebt die Gen Z?" zu sehen?
Alle Folgen sind ab Dienstag, 14. Februar 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.
Teil 1 "Oversexed and underfucked?" wird am Dienstag, 24. Februar 2026, 22.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt, Teil 2 "Lowkey in love?" am Montag, 1. März 2026, um 04.00 Uhr. Teil 3 "To free to happy?" ist am Donnerstag, 5. März 2026, um 4.30 Uhr im ZDF zu sehen.