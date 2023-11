Die Entscheidung ist gefallen: Die beliebte Comedyserie "Young Sheldon" wird eingestellt. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, ist nach der kommenden siebten Staffel endgültig Schluss. Auf dem Heimatsender CBS wird demnach am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, ab 20 Uhr, ein einstündiges Serienfinale ausgestrahlt. Eine achte Staffel wird es nicht mehr geben.

Die Nachricht kommt nicht wirklich überraschend. 2021 wurde eine Verlängerung von "Young Sheldon" über drei weitere Jahre beschlossen, die mit der am 15. Februar 2024 startenden siebten Staffel nun ein Ende findet. Bereits damals hieß es, dass danach wahrscheinlich Schluss sein werde. Der Grund: Die Geschichte komme zu einem natürlichen Ende, sei auserzählt und nehme Bezug auf Ereignisse in der Mutterserie "The Big Bang Theory", die man nicht mehr weiterdrehen könne.