Mit "Mad Men" hat sich Jon Hamm in den Serien-Olymp gespielt. Sowohl die Serie selbst als auch Hamms Schauspiel sind allererste Klasse. Kein Wunder, dass das brillante Drama insgesamt 16 Emmys vorweisen kann. Auch nach dessen Serienende im Jahr 2015 ist Jon Hamm der Welt des Fernsehens verbunden geblieben (meist mit Rollen, die krass gegensätzlich zu jener des Don Draper waren).

Zurzeit ist der amerikanische Schauspieler gleich in mehreren hochwertigen und populären Fernsehserien zu sehen, unter anderem in der dritten und vierten Staffel von "The Morning Show", Staffel 5 von "Fargo" und beiden Seasons des Fantasy-Hits "Good Omens". So großartig Hamm auch in den Quality-Serien ist, so sind es doch keine Hauptrollen. Das soll sich nun ändern.

Wie "TV Line" meldet, wird Jon Hamm zum ersten Mal nach acht Jahren wieder die Hauptrolle in einer Serie übernehmen. Apple TV+ scheint Gefallen an seinem Schauspiel in "The Morning Show" gefunden zu haben, denn er wird deren neue Serie "Your Friends and Neighbors" anführen. Hier sind alle Infos.