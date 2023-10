Der kontroverse Schauspieler gehört zu den wenigen Männern, die öffentlich darüber sprechen, dass ihr Penis alles anderes als groß sei.

"Für eine Person, die nicht besonders gut ausgestattet ist und sich in Bezug auf ihren eigenen Penis nicht sicher ist, ist es etwas Besonderes, nackt mit einem Sami-Eingeborenen in einer Hütte zu sitzen und sich sofort aufzuwärmen, bevor man 'Hallo' sagt", erzählt LaBeouf in über seine Finnland-Reise in der Talkshow von Jimmy Kimmel. "So etwas ist eine sehr unangenehme Sache, aber in Finnland ist es kulturell so normal. [In den USA] ist es nicht normal. Jungs sitzen mit ihren Boxershorts da.“