Die Influencerin hat im Jänner 2026 einen Gastauftritt. Das war für sie die größte Herausforderung.

In ihrer Reihe "Beyond Limits" bei YouTube probiert Katharina Xenia 24 Stunden lang Berufe oder Tätigkeiten aus, in denen sie keine Erfahrung hat. So arbeitete die Influencerin schon einen Tag lang als Bauarbeiterin oder Kanalreinigerin, versuchte sich als Schachspielerin und Zauberkünstlerin. Nun kamen 24 Stunden als Schauspielerin hinzu. Katharina Xenia versuchte sich als Gastdarstellerin bei "Alles was zählt". Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Katharina Xenia spielt in "Alles was zählt" die Sportmanagerin Tamara Voss. Sie kommt nach Essen, um den jungen Kickboxer Lennox (Leif Lunburg, 24) von dessen Trainer Dragan (Florian Thunemann, 42) abzuwerben.

"Jeder Schritt zählt" bei "Alles was zählt" "Ich war direkt in dieses sehr schnelle, professionelle Umfeld eingebunden und habe gemerkt, wie viel Disziplin und Konzentration es braucht, täglich in eine Rolle zu schlüpfen", sagte Katharina Xenia zu RTL. "Gleichzeitig hat es mich voll begeistert, wie herzlich das Team mich aufgenommen hat. Ich habe mich von der ersten Minute an wohlgefühlt", wird die YouTuberin zitiert. Die "Mischung aus Tempo, Professionalität und gleichzeitig echter Herzlichkeit" habe sie beeindruckt, gab Katharina Xenia zu Protokoll. "Man wird sofort mitgenommen, aber man muss sich auch wirklich konzentrieren, weil jeder Schritt zählt", sagte sie.

Katharina Xenia: Größte Unterschied zwischen YouTube und "AWZ" Bei ihren Clips auf YouTube könne sie spontaner sein und "Dinge auch mal umstellen", sagte Katharina Xenia. Am Set einer täglichen Serie geht das natürlich nicht. Die größte Herausforderung war für Katharina Xenia aber das Schauspielen selbst. In ihren Videos tritt sie schließlich als sie selbst auf. "Ich habe beim Dreh gemerkt, dass ich absolut nicht 'lügen' kann", sagte sie zu RTL. Und: "Ich fand es anfänglich total komisch, so zu tun, als wäre ich jemand anderes." Vor ihrem Gastspiel vor der Kamera bekam sie ein kurzes Schauspieltraining. Katharina Xenia ist in den Folgen 4.866 und 4.867 von "Alles was zählt" zu sehen. Die Episoden werden am 19. und 20. Januar 2026 bei RTL ausgestrahlt, eine Woche vorher bei RTL+. Bereits am 11. Januar wird die Content Creatorin ein Video ihrer Erfahrung als Schauspielerin bei YouTube hochladen. Dort folgen der jungen Frau, die mit bürgerlichem Namen Katharina Xenia Rohde heißt, rund 500.000 Abonnenten.