Zac Efron im Survival-Thriller „Gold“

Regisseur Anthony Hayes verspricht uns „eine mitreißende, zeitlose Geschichte über Habgier und Humanität, die uns vor Augen führen soll, welche Zukunft uns erwarten könnte, falls wir nicht Acht geben.“ Außerdem ist er über die Zusammenarbeit mit seinem Hauptdarsteller höchst erfreut und stellt uns einen Efron in Aussicht, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben.

Der Australier Hayes ist ja in erster Linie Schauspieler - man denke an das Krimi-Drama "Animal Kingdom" - und wird es sich nicht nehmen lassen, in seinem Survival-Film auch selber eine kleine Rolle zu spielen. Die eher nichts sagende Figurenbezeichnung lautet "Man Two".

Über den konkreten Starttermin von "Gold" ist bisher noch nichts bekannt.