Der Sender sprach am Donnerstag von einem "bedauerlichen Versehen" und erläuterte die Hintergründe: "Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert, so dass seine Veröffentlichung in Deutschland, anders als in Frankreich, nicht erlaubt ist." Der Sender betonte zugleich: "Arte bekennt sich selbstverständlich zu den Standards des Jugendmedienschutzes in Frankreich und Deutschland." Der Film wurde mittlerweile aus der Mediathek genommen.