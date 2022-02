Die besten TV-Tipps am Donnerstag, dem 3. Februar

20:15 Uhr, Das Erste: "Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht"

Krimi: Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) möchte von ihrer Schwester nichts mehr wissen. Was Minka (Jenny Meyer) ihr angetan hat, ist unverzeihlich! Selbst bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Branko (Rufus Beck) im kleinen Kreis mit Cousin Luka (Giovanni Funiati) geht die zutiefst enttäuschte Stascha einem Gespräch aus dem Weg. Als am nächsten Morgen die Leiche von Luka - mit einem Messer schwer verletzt und erstickt - gefunden wird, rechnet die Kommissarin sogar ihre jüngere Schwester zum Kreis der Verdächtigen.

20:15 Uhr, ZDF: "Der Bergdoktor: Hochspannung"

Familienserie: Hochspannungstechniker Franz Herford (Josef Heynert) arbeitet in luftigen Höhen. Doch er leidet an Schwindelanfällen. Erst allmählich öffnet sich Herford Dr. Gruber (Hans Sigl) und gibt sein Geheimnis preis. Dieses Wissen um seinen Patienten wird für Martin zu einem Dilemma, da er unter Schweigepflicht steht. Auch privat ist der Druck enorm. Franziska (Simone Hanselmann) liegt hochschwanger im Koma, und ihre Mutter will Martin Gruber wegen Fahrlässigkeit anzeigen.