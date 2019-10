"Zombieland 2": Neuer Trailer für "Doppelt hält besser"

Zehn Jahre nachdem sich Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) in "Zombieland" (2009) über den Weg gelaufen sind, lässt sich die coolste Zombiekiller-Gang aller Zeiten noch immer nicht von der Zombie-Apokalypse unterkriegen. Der Titel "Double Tap", oder im deutschen Untertitel "Doppelt hält besser", spielt auf eine der zahlreichen Überlebensregeln von Columbus an: Doppelt gekillt hält besser, soll heißen: Immer sicher gehen, dass der Zombie wirklich endgültig tot ist!

Hier ist der brandneue, zweite Trailer: