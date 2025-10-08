"Zuagroast": Rekord für Burgenland-Gartenkrimi auf JOYN
Mit 1. Oktober feierte die Verfilmung von Martina Parkers Bestseller "Zuagroast" auf JOYN seine Premiere. Bereits vier Tage nach der Veröffentlichung erreicht der Gartenkrimi mit Hilde Dalik, Julia Koch und Manuel Rubey mit einer Watchtime von 3.4 Mio. Minuten - als rund 57.000 gestreamten Stunden - einen absoluten Film-Rekord auf JOYN
"Der Schuh das Manitu" ist überholt
Damit überholt die österreichische Produktion von ProSiebenSat.1 PULS 4 & Servus TV den bisherigen Spitzenreiter "Der Schuh des Manitu" von Michael "Bully" Herbig (42.000 Stunden Watchtime, verweilte 49 Tage auf Platz 1 der JOYN-Film-VOD-Charts) und etabliert sich als erfolgreichster Film auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer. Nach einer Woche zieht die Produktion Bilanz und steht bei einer Watchtime von 86.000 Stunden.