News

"Zuagroast": Rekord für Burgenland-Gartenkrimi auf JOYN

Vier Frauen stehen reend und fotografierend in einem Gartren
Franco Schedl
Franco Schedl
08.10.25, 14:30
Bereits nach vier Tagen weist die österreichische Bestseller-Verfilmung eine sesationelle Watchtime auf.

Mit 1. Oktober feierte die Verfilmung von Martina Parkers Bestseller "Zuagroast" auf JOYN seine Premiere. Bereits vier Tage nach der Veröffentlichung erreicht der Gartenkrimi mit Hilde Dalik, Julia Koch und Manuel Rubey mit einer Watchtime von 3.4 Mio. Minuten - als rund 57.000 gestreamten Stunden - einen absoluten Film-Rekord auf JOYN

"Zuagroast – Ein Gartenkrimi": Viele Stars im Burgenland-Krimi

"Der Schuh das Manitu" ist überholt

Damit überholt die österreichische Produktion von ProSiebenSat.1 PULS 4 & Servus TV den bisherigen Spitzenreiter "Der Schuh des Manitu" von Michael "Bully" Herbig (42.000 Stunden Watchtime, verweilte 49 Tage auf Platz 1 der JOYN-Film-VOD-Charts) und etabliert sich als erfolgreichster Film auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer. Nach einer Woche zieht die Produktion Bilanz und steht bei einer Watchtime von 86.000 Stunden. 

Franco Schedl, film.at, fs