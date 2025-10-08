Mit 1. Oktober feierte die Verfilmung von Martina Parkers Bestseller "Zuagroast" auf JOYN seine Premiere. Bereits vier Tage nach der Veröffentlichung erreicht der Gartenkrimi mit Hilde Dalik, Julia Koch und Manuel Rubey mit einer Watchtime von 3.4 Mio. Minuten - als rund 57.000 gestreamten Stunden - einen absoluten Film-Rekord auf JOYN