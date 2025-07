"Mutanten-Ära" im MCU - ohne Stars der Originale?

Die "X-Men" sind erst seit 2019 ein Teil des MCU, als Marvel-Mutter Disney das Filmstudio 20th Century Fox schluckte. Fox war vorher die Heimat der X-Men, hatte sich 1994 die Rechte an der Truppe von Marvel gesichert. Kevin Feige versprach 2024 eine "Mutanten-Ära" im MCU, die im selben Jahr mit dem Crossover "Deadpool & Wolverine" startete.

Schon vorher gab es Gastauftritte von "X-Men" in Marvel-Filmen: Patrick Stewart tauchte als Professor X in "Doctor Strange in the Multiverse Of Madness" (2022) auf, Kelsey Grammer (70) als Beast in "The Marvels" (2023).

In "Avengers: Doomsday" (2026) und "Avengers: Secret Wars" (2027) ziehen die "X-Men" im großen Stil ins MCU ein. Neben Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn und Kelsey Grammer sind mit James Marsden (51) und Alan Cumming (60) zwei weitere Ur-"X-Men" bestätigt. Doch danach geht Kevin Feiges "Mutanten-Ära" mit neuen Darstellern weiter.