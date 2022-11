Hat das MCU ein Problem?!

So interessant die Ergebnisse dieser Studie auch sind (und so sehr sie auch helfen, das Fandom des SuperheldInnen-Genres zu verstehen), so wenig überraschend ist der Großteil von ihnen. Unterm Strich lässt sich herauslesen, dass Marvel erfolgreicher ist als DC, was jedem/r klar sein dürfte, der in den vergangenen Jahrzehnten nicht in einer Höhle oder dem Planeten Krypton gelebt hat.

Es lässt sich aber auch herauslesen, dass das bisher unantastbare MCU schleunigst etwas unternehmen sollte, um wieder auf Kurs zu kommen. Dass 36 Prozent der Fans Ermüdungserscheinungen ob der unfassbar zahlreichen veröffentlichten Serien und Filme zeigen, klingt auf den ersten Blick nicht viel – doch die Tendenz dürfte weiterhin eine wachsende sein. Nicht nur zahlreiche RegisseurInnen (darunter Quentin Tarantino) kritisieren SuperheldInnen-Filme, auch immer mehr Fans zeigen sich in Sozialen Medien den MCU-Produktionen gegenüber mehr als kritisch.