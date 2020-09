Zwei Fortsetzungen zu "After Truth" angekündigt

Anfang September startete mit "After Truth“ der zweite Teil der Romanreihe in unseren Kinos. Wie der Vorgänger "After Passion“ sorgte auch dieser Teil für ein begeistertes Publikum. In Deutschland und Österreich konnte die Romanze sogar Christopher Nolans "Tenet“ von Platz 1 der Kinocharts drängen. Obwohl "After Truth“ noch nicht einmal in den USA gestartet ist, war der internationale Erfolg an den Kinokassen ausreichend, um zwei weitere Teile anzukündigen. Die Dreharbeiten zu "After Love“ und "After Forever“ wurden von den Hauptdarstellern Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin per Video auf Instagram verkündet.