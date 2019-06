Sommerkino NÖ: Cinema Paradiso Open Air Kino 2019 am Rathausplatz

Exklusive NÖ-Premieren

Einzigartig für ein Open Air Kino: Cinema Paradiso bringt mehr als 10 neue Kinofilme schon vor dem Start als exklusive Preview ins Open Air Kino am Rathausplatz St. Pölten.

„Ausgeflogen“, Preview am 18.7.19: Als ihre jüngste Tochter als Letzte das Nest verlässt, gerät Héloise in eine existentielle Krise. Stets waren ihre Kinder für sie der Mittelpunkt und nun wird sie sich bewusst, dass sich ihr Leben grundlegend ändern wird. Eine berührende Komödie, zugleich nostalgisch und lebensfroh.

„Yesterday“, Preview am 11.7.19: Jack ist zwar leidenschaftlicher Musiker, doch Geld verdient er damit nicht. Nach einem mysteriösen weltweiten Stromausfall, kann sich niemand außer ihm an die Musik der Beatles erinnern.

Eintritt: 8,5 EUR, Cinema Paradiso Card 7,8 EUR ( Mitsingkinos „Mamma Mia!“ am 4.7.19 + „Mamma Mia! Here We Go Again” am 8.8.19 15 EUR, Cinema Paradiso Card 13 EUR)

Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, bei Schlechtwetter Film im Kino ab ca. 21.30 Uhr