Academy Museum ehrt Hollywood-Star Meryl Streep als "Ikone"

Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will Hollywood-Star Meryl Streep (74) mit einem Ehrenpreis als "Ikone" würdigen. Die dreifache Oscar-Preisträgerin ("Die Eiserne Lady") soll den "Icon Award" am 14. Oktober entgegennehmen, wie die Museumsleitung am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen "bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss" haben.