Jennifer Aniston und Adam Sandler: Erfundene Frau und "Murder Mystery"

Adam Sandler und Jennifer Aniston standen erstmals 2011 in der Liebeskomödie "Meine erfundene Frau" gemeinsam vor der Kamera. In dem Remake des Klassikers "Die Kaktusblüte" (1969) muss sich Aniston als Ehefrau von Sandler ausgeben. Natürlich verlieben sie sich ineinander.

2019 kam es auf Netflix zur Wiedervereinigung von Sandler und Aniston. In "Murder Mystery" spielen sie ein Ehepaar, dass auf einer Kreuzfahrt unter Mordverdacht gerät und nun den wahren Täter finden will. Die Krimikomödie wurde ein Hit, die Fortsetzung erscheint am 31. März 2023 auf Netflix.