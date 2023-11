Adam Sandler: Seine Familie stiehlt ihm auf dem roten Teppich die Show

Seit 20 Jahren verheiratet

Adam und Jackie Sandler sind seit 20 Jahren verheiratet. Das Paar gab sich am 22. Juni 2003 in einer jüdischen Zeremonie im Freien auf dem Anwesen des inzwischen verstorbenen Musikers Dick Clarks (1929-2012) das Jawort. Die gemeinsamen Töchter machten das Familienglück schließlich perfekt.

Sowohl Sandlers Frau als auch die Kinder sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig und waren bereits öfter in den Filmen des Hollywood-Stars zu sehen. Zuletzt etwa in dem Netflix-Film "You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah".