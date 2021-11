So sieht Ochsenknechts Traumfrau aus

In der Datingshow suchen Singles nach der großen Liebe – nackt auf einer traumhaften Insel. 2021 sind auch einige bekannte Gesichter dabei: Ex-"GNTM"-Kandidatin Giuliana Farfalla, "Ex on the Beach"-Kandidat Jay oder Gisele Oppermann. Ochsenknecht betonte, sich von der Nacktheit nicht zu sehr ablenken lassen zu wollen. "Wenn ich es kategorisieren würde von der Wichtigkeit: Erst das Gesicht, dann der Hintern, Brüste sind mir nicht ganz so wichtig."

Im Interview beschrieb der 37-Jährige auch seine Traumfrau: "Ich hab keinen speziellen Typ. Es muss einfach dieser Wow-Effekt kommen. Gerade auch für eine Beziehung. Für was Lockeres ist man da natürlich anders. Es muss einfach so dieses Peng kommen." Als Beispiele für seine prominenten Traumfrauen nannte er Sarah Engels, Sylvie Meis und Sophia Thomalla.

Neue Folgen der sechsten Staffel von "Adam sucht Eva" sind jeden Montag zur Primetime auf RTLZWEI und RTL+ (früher TVnow) zu sehen.