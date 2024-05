Hochzeit im Sommer 2022

Das Hollywoodpaar war von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen und gab seiner Liebe 2021 eine neue Chance. Im Juli 2022 heirateten Lopez und Affleck in Las Vegas. Doch seitdem gab es immer wieder Schlagzeilen über eine mögliche Krise. Im Mai 2023 schien der Schauspieler wütend die Autotür hinter seiner Frau zuzuschlagen, was in den digitalen Medien für Aufruhr sorgte. In Jennifer Lopez kürzlich erschienenen Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" beschrieb sie die Höhen und Tiefen der neu entfachten Romanze. Darin betonte sie auch, dass sich ihr Mann "unwohl" damit fühle, die Liebe öffentlich zur Schau zu stellen.

In den vergangenen Wochen hatte man das Paar nur getrennt gesehen: Sie erschien zur wichtigen Met Gala in New York ohne Affleck, er nahm alleine am Live-Event "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil. Dass er oft in einer Villa in Brentwood aus- und eingeht, soll aber einen harmlosen Grund haben: Er dreht derzeit dort "The Accountant 2", berichteten US-Medien.