Jennifer Lopez über "This is Me ... Now"

In dem Trailer erklärt Lopez, sie wisse, was über sie - die "hoffnungslose Romantikerin" - gesagt werde, dass solche Menschen schwach seien. "Aber ich bin nicht schwach", betont die Sängerin. In dem Film unter der Regie von Grammy-Preisträger Dave Meyers kommen unter anderem Ben Affleck, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer und Sofia Vergara vor.

Dies sei die "persönlichste Sache", die sie je gemacht habe, schreibt Lopez in ihrem "On the JLo"-Newsletter über das Filmprojekt. Nicht alle Liebesgeschichten nähmen ein glückliches Ende, das habe sie am eigenen Leib erfahren, sagt Lopez in dem Trailer. Aber es sei immer ihr Ziel gewesen, verliebt zu sein.