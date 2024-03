Akira Toriyama ist tot: "Dragon Ball"-Schöpfer wurde 68

Das offizielle Twitter-Account zu "Dragon Ball" veröffentlichte eine traurige Nachricht zu Akira Toriyama: Der japanische Mangakünstler, dem wir mit "Dragon Ball" eine der wichtigsten Mangaserie aller Zeiten verdanken, starb am 1. März an einem akuten Subduralhämatoms und wurde auch bereits im Beisein des engsten Familien- und Freundeskreises beigesetzt. Er habe noch bis zuletzt an diversen Projekten gearbeitet, heißt es. Seine ungebrochene Kreativität hat sich über 45 Jahre hinweg erstreckt.