Requisitenwaffe enthielt Patrone

Laut "People" wurde am 21. Oktober um 13:50 Uhr der Notruf gewählt, nachdem sich der Unfall am Set ereignete. Die 42-jährige Kamerafrau und der 48-jährige Filmregisseur wurden von Baldwin mit einer Requisitenwaffe getroffen. Hutchins wurde mit dem Flugzeug in das University of New Mexico Hospital geflogen, wo sie nach Angaben des Sheriffs an ihren Verletzungen starb.