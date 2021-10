Schussunfall: Verletzte Regisseur Joel Souza äußert sich zum ersten Mal

Viele Details des Geschehens am Filmset des Westerns "Rust" waren am Samstag noch unklar. Zu den genauen Umständen des Todes von Hutchins und dem fatalen Projektil gebe es offene Fragen, teilte die Polizei in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Freitagabend (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittler hätten den Drehort durchsucht.