Alec Baldwin: Darum möchte er sich "Rust" jetzt nicht ansehen

Rund drei Jahre nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) am Set des Westerns "Rust" hat der Film auf dem Camerimage-Festival in Polen kürzlich seine Premiere gefeiert. Hauptdarsteller Alec Baldwin (66), der in den Vorfall verwickelt war, wird sich die finale Fassung des Westerns zumindest vorerst nicht ansehen. "Im Moment nicht", sagt er im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety".

"Nur, weil dies offensichtlich die schwierigste Sache ist, mit der ich je in meinem Leben zu tun hatte", erläutert der Schauspieler. Hutchins war bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 durch eine Kugel aus einem Revolver tödlich getroffen worden, den Baldwin in der Hand gehalten hatte. Regisseur Joel Souza (51) war verletzt worden. Ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin wurde im Sommer überraschend eingestellt. Die verantwortliche Waffenmeisterin am "Rust"-Set, Hannah Gutierrez-Reed, wurde im April wegen fahrlässiger Tötung zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt.