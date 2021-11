Bei einem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western "Rust" mit Alec Baldwin auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) wurde am 21. Oktober die Kamerafrau tödlich verletzt und der Regisseur an der Schulter getroffen.

Baldwin (63), der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Die Polizei ermittelt, wie offenbar scharfe Munition in den Revolver gelangt war.