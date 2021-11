Nachdem Alec Baldwin eine geladene Waffe abfeuerte und dabei Kamerafrau Halyna Hutchins tötete, sowie Regisseur Joel Souza an der Schulter verletze, sind vermehrt Details zu den Umständen des Unfalls durchgesickert.

Wie die "Los Angeles Times" erfahren haben will, hätten die Beteiligten am Set nicht sofort das volle Ausmaß des Dramas erkannt. Die Zeitung konstruierte die Momente nach dem Unfall anhand einiger Interviews und Aussagen von Menschen am Set selbst nach.