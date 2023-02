In einem am Freitag (24. Februar) im US-Bundesstaat New Mexiko beginnenden Prozess wird sich Alec Baldwin (64) wegen des tödlichen Schusses am Set des Westerns "Rust" verantworten müssen, durch den im Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) verstarb.

Erst vor wenigen Tagen stufte die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Baldwin herab. Statt einer möglichen Haftzeit von fünf Jahren drohen dem Star nun maximal 18 Monate hinter Gittern, wenn er in dem anstehenden Prozess von einer Jury der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden werden sollte.